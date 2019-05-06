ميشال افرام: لا جراد في لبنان ووصوله مستبعد

طمأن رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام اللبنانيين الى أن "أسراب الجراد لا يمكن ان تصل لبنان لأسباب عدة، في مقدمها مسار الرياح الغربية التي تعاكس المسار في اتجاه لبنان، وعليه لن يكون في لبنان جراد في الوقت الحالي ولا في الاشهر المقبلة".
وشدد على ان "نفي الشائعات لا يعتمد على نبوءات انما على وقائع علمية بدءا من بعد المساحة الجغرافية البعيدة بين اليمن والسعودية ولبنان، كما أن وجهة الرياح حاليا غربية وستشدد في الايام المقبلة، وهي وجهة رياح معاكسة للمسار في اتجاه لبنان، والاهم اننا سنشهد في الايام المقبلة بدءا من يوم غد الثلاثاء انخفاضا في درجات الحرارة".
واستبعد افرام وصول اسراب الجراد الى لبنان مؤكدا ان "توجيهات وزير الزراعة حسن اللقيس تقضي بالتحضر لأي احتمال انما ليس هناك مخاوف من احتمال وصول الجراد،
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