الحجار: تم انشاء هيئة وطنية للمياه لديها دور الناظم لقطاع المياه

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان والمكلفة درس ومناقشة اقتراح قانون المياه جلسة برئاسة النائب ​محمد الحجار​، الذي أشار الى "أننا انجزنا 80 مادة من أصل 105 وصار هناك توحيد للنصوص التي تعنى في ​قطاع المياه​"، موضحا أنه "تم تحديد صلاحيات وضبط التوزيع بين الإدارات ومؤسسات المياة الأربع".

وأعلن أنه "تم انشاء هيئة وطنية للمياه لديها دور الناظم لقطاع المياه برئاسة رئيس ​الحكومة​، وتم التشديد على الزام كل المؤسسات الانشائية الزراعية أن تتقيد بأحكام قانون حماية ​البيئة​ فضلا عن معالجة لوضع الحقوق المائية بما يحافزظ على الثروة الوطنية".