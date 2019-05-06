الأسمر: نشكر الرئيس عون على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العمالية

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ "أننا نشكر ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون على إعادة إحياء الحوار مع ​الحكومة​ حول حقوق الطبقة العمالية في ​القطاع العام​ والأهم أن لا يدفع القطاع العام مسؤولية الوضع الإقتصادي".

وخلال تصريح بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​بعبدا​، لفت إلى "أننا دعينا إلى تأجيل كل المواد الخلافية في ​الموازنة​ ودعينا إلى الحواء والحفاظ على مكتسبات الناس وحقوقها التي مضى عليها أكثر من 40 سنة وتغيير الأنظمة يحتاج إلى قوانين".