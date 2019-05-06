الأسمر: نشكر الرئيس عون على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العمالية

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "أننا نشكر رئيس الجمهورية ميشال عون على إعادة إحياء الحوار مع الحكومة حول حقوق الطبقة العمالية في القطاع العام والأهم أن لا يدفع القطاع العام مسؤولية الوضع الإقتصادي".
وخلال تصريح بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، لفت إلى "أننا دعينا إلى تأجيل كل المواد الخلافية في الموازنة ودعينا إلى الحواء والحفاظ على مكتسبات الناس وحقوقها التي مضى عليها أكثر من 40 سنة وتغيير الأنظمة يحتاج إلى قوانين".
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