كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو من داخل الطائرة الروسية المنكوبة في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة التحقيق بحادثة احتراق الطائرة في مطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية موسكو، بنشر فيديو من داخل صالون الطائرة، الذي احترق بشكل كامل.

وأعلنت اللجنة الفدرالية عن مقتل 41 شخصا، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

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وكانت شركة أيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "أيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم المحتاجين إليها".