كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب للديموقراطيين: لا يمكنكم عزل رئيس صنع أفضل اقتصاد فى تاريخ البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صباح اليوم الإثنين، إن الديمقراطيين "لا يمكنهم الفوز في الانتخابات بشكل عادل" ولذا فهم يسعون إلى عزله.

وتوقع ترامب ألا ينجح خصومه الديموقراطيين فى حشد الأصوات لإبعاده من منصبه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وعكست أرقام الوظائف الأخيرة أدنى مستوى لها في البطالة بلغ 49 عامًا، ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من العام.

ووفقاًلصحيفة ديلى ميل، قال ترامب "لا يمكنكم عزل رئيس صنع أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا".