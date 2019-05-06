كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء وملوك عرب يعزون روسيا بضحايا حادث احتراق الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث زعماء وملوك الدول العربية ببرقيات تعزية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضحايا احتراق طائرة الركاب الروسية بمطار شيريميتيفو بموسكو أمس الأحد.

وأعرب أمير الكويت صباح الجابر الصباح عن خالص تعازیه بضحایا الطائرة الروسیة، راجیا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن مواساته للرئيس الروسي بضحايا الطائرة وتمنى الشفاء للجرحى.

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وبعث ملك الأردن عبد الله الثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي، أعرب فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لروسيا قيادة وشعبا.

وأصدرت خارجية مصر بيان تعزية ومواساة للرئيس الروسي في ضحايا حادث الطائرة. وأكد بيان الخارجية "على التضامن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة"، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

ولقي 41 شخصا حتفهم جراء حادث احتراق طائرة ركاب من طراز "Superjet-100" خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا، يوم الأحد، بمطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية موسكو.