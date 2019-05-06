كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين بعد هجوم على متاجر إسلامية فى سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إلقاء القبض على شخصين في بلدة سريلانكية بعد أن هاجم مسيحيون متاجر إسلامية.

وقال شهود، وفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الأشخاص الكاثوليك قذفوا بالحجارة وخربوا متاجر مسلمين في مدينة نيجومبو الساحلية، التى تعرضت لتفجير انتحاري استهدف كنيسة كاثوليكية الشهر الماضي.

وتم إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ونشر قوات إضافية في الشوارع، حيث تورط المئات في أعمال عنف في نهاية الأسبوع.

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ومن غير الواضح كيف بدأ النزاع، لكن معظم الشهود قالوا إن النزاع الخاص اتخذ منعطفًا دينيًا.

كما ورد أن اشتباكات نهاية الأسبوع شملت الأغلبية العرقية السنهالية والمسلمين، لكن تم فرض حظر التجول الذي فرضته قوات الأمن يوم الاثنين.

وقال أحد المسلمين في قرية بوروتوتا بالقرب من نيجومبو، إن المهاجمين أحرقوا سيارة أجرة ذات ثلاث عجلات ودراجة نارية.