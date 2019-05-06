كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفنزويلي: يمكن توسيع الوجود العسكري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورجي أرياسا، أن فنزويلا قد توسع من وجود خبراء عسكريين روس هناك.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بموسكو اليوم الاثنين: "في الوقت الحاضر، هناك لجنة من المتخصصين الروس في فنزويلا، ويمكن توسيعها".

قال "أرياسا"،ذلك بعد يوم من اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف، الذي سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت لاحق اليوم.