كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: أمريكا تنشر حاملات طائرات وقاذفات قنابل في الشرق الأوسط لردع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي جون بولتون، إن إدارة ترامب تنشر مجموعة من حاملات الطائرات وقاذفات القنابل في الشرق الأوسط، رداً على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران وإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا هوادة فيها" على أي هجوم.

ومع تصاعد التوترات بالفعل بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي إن النشر أمر "كرادع لما اعتبرته استعدادات محتملة للقوات الإيرانية وعملائها الذين قد يشيرون إلى هجمات محتملة على القوات الأمريكية في المنطقة." وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي هجوم إيراني وشيك.

وقال بولتون، الذي قاد سياسة الولايات المتحدة المتشددة تجاه إيران - إن القرار، الذي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بين البلدين، كان يهدف إلى إرسال "رسالة واضحة لا لبس فيها" عن عزم الولايات المتحدة ضد طهران.

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ووفقا لوكالة رويترز، أنه رغم عدم ذكره أية أنشطة إيرانية محددة أثارت مخاوف جديدة، إلا أن إيران حذرت مؤخرًا من أنها ستغلق مضيق هرمز إذا مُنعت من استخدام الممر المائي الاستراتيجي.

وقال بولتون في بيان "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى شن حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو القوات الإيرانية النظامية".

وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي قامت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تهدف إلى زيادة الضغط على إيران في الأشهر الأخيرة.