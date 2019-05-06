كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، عن انتشال جثمانَي مواطنيْن استشهدا، أمس الأحد، باستهداف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء التصعيد إلى 27 شهيدا.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب وصل "الأناضول" نسخة منه: "وصول جثمانَي الشهيدَين طلال عطية أبو الجديان، ورغدة محمد أبو الجديان، اللذين سقطا جراء استهداف إسرائيلي، أمس، لشمالي قطاع غزة".

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا حيث شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

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وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة 177 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.

وفجر الإثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، بحسب قناة "الأقصى".