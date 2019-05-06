كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوروبا تستعد لصيف أشد حرارة عن المعتاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الطقس الأوروبية، في تقرير اليوم الإثنين، إن صيف هذا العام سيكون أكثر دفئًا من المعتاد في معظم أنحاء أوروبا، حيث يكون معدل هطول الأمطار في الغالب أعلى من المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو.

ووفقاً للتقرير، أنّه "على الرغم من وجود تباين كبير في إنتاج نماذج المناخ الخام المختلفة في الصيف، إلا أن الإصدارات المُعايرة تشير إلى دفء واسع النطاق هذا الصيف خاصة في أوروبا الوسطى والشرقية".

كما قامت بمراجعة توقعاتها السابقة لجنوب وشرق أوروبا، وأشارت إلى أنه من المتوقع الآن أن تكون مايو أكثر برودة مما كان متوقعًا في السابق.