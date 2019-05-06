كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام 6 رجال إطفاء باغتصاب جماعي مزعوم في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ستة من رجال الإطفاء في باريس تهمًا في تحقيق في اغتصاب جماعي مزعوم في محطة الإطفاء بالمدينة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، إن الستة اعتقلوا وسيتم تقديمهم، اليوم الاثنين، إلى القاضي، الذي من المتوقع أن يقدم التهم الأولية لاغتصاب العصابات أو الفشل في منع الجريمة.

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ومن جانبه، قال مسؤول بالشرطة، إن طالبة نرويجية تقدمت بشكوى يوم السبت الماضي، بسبب اغتصاب مزعوم في قاعة لإطفاء الحريق في حي بلايسانس جنوب باريس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المرأة أخبرت الشرطة، أنها مارست الجنس بالتراضي مع أحد رجال الإطفاء ولكن بعد ذلك تم اغتصابها من قبل عدة أشخاص آخرين.