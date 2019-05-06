كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار الهند يقتل 33 شخصا على الأقل ويشرد مئات الآلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون بالهند، إن مئات الآلاف باتوا بلا مأوى بعد اجتياح إعصار مصحوب برياح سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة شرق البلاد واقتلاعه سقفا من الصفيح وتدميره خطوط الكهرباء والاتصالات.

ولقي 33 شخصا على الأقل حتفهم بعدما اجتاح الإعصار فاني ولاية أوديشا، يوم الجمعة الماضي، بينما انتقل مليون شخص إلى مراكز إيواء.

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وقال براجاباندهو داش المسؤول الطبي بمدينة بوري لـ "رويترز"، "قتل الإعصار 21 شخصا في بوري وأصاب 300 آخرين". وفي وقت سابق جرى الإبلاغ عن وفاة 12 آخرين في مناطق أخرى بالولاية.

وقال مسؤول آخر إنه وفقا للتقارير الأولية فإن الإعصار ألحق أضرارا بالبنية التحتية تقدر بأكثر من 12 مليار روبية (نحو 174 مليون دولار).