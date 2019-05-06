كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الأمريكي يختبر بنجاح نظام أسلحة الليزر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشارك شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تطوير نظام الليزر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل السلاح في النصف الثاني من العقد المقبل.
كشف سلاح الجو الأمريكي، اليوم الاثنين، عن اختبار ناجح لنظام أسلحة الليزر التي أسقطت بفعالية العديد من الصواريخ المحمولة جوًا.
وتم إجراء التجربة في 23 أبريل في منطقة اختبار وايت ساندز في نيو مكسيكو، حيث أسقط النظام الصواريخ باستخدام ما يسمى بمتظاهر الليزر عالي الطاقة ذاتية الحماية (SHIELD).
ويتم تشغيل هذه التقنية حاليًا من الأرض، ولكن من المتوقع تركيب الإصدار النهائي من النظام على متن طائرة.
من المفترض، أن يضمن السلاح سلامة الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية وأن يكون قادرًا على اعتراض الصواريخ الجو - أرض والجو - جو.