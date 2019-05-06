كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير 830 وحدة سكنية في القصف الأخير على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 830 وحدة سكنية تضررت بفعل التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ما بين تدمير كلي وجزئي.

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان، إن "130 وحدة سكنية تضررت بشكل كامل، وإن 700 وحدة بشكل تضررت بشكل جزئي"، مشيراً إلى أن الوزارة لا تزال تواصل عمليات الحصر لإحصاء عدد الوحدات السكنية التي تضررت من العدوان بشكل نهائي.

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واستهدف الجيش الإسرائيلي، بطائراته بنايات سكنية مكونة من عدة طبقات، ما أدى لارتفاع حصيلة المنازل المدمرة، فضلاً عن استخدام قوة نارية كبيرة لاستهداف المباني وهو ما يؤثر على المباني المجاورة للمباني المستهدفة.

وأسقط الجيش الإسرائيلي، أكثر من 7 بنايات بشكل كامل، بزعم وجود مقرات تابعة لحماس والجهاد الإسلامي بداخلها، كما استهدف شققاً سكنية داخل عمارات شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ أكثر من 320 غارة على قطاع غزة، استهدفت إلى جانب المباني، سيارات لنشطاء من حماس والجهاد، وأراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من القطاع.