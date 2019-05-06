رسميا.. محمد صلاح يغيب عن مباراة برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال

حسم يورغن كلوب، مدرب فريق ليفيربول الإنجليزي، رسميا، اليوم الإثنين، مشاركة كل من المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينيو، عن مواجهة فريق برشلونة، يوم غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أروبا.

وتلقى أنصار النادي، صدمة قوية، بعد تأكد غياب هذا الثنائي عن هذه المواجهة، بعد أن أكد كلوب بأن ” صلاح مازال يعاني من ارتجاج على مستوى الرأس، على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام نيوكاستل، في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الممتاز”.

وقال كلوب، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين، قبل مباراة الغد، إن ” فريقه سيفتقد صلاح في هذه المباراة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، أعتقد بأننا لن نستفيد من خدماته في مباراة وولفرهامبتون كذلك”.

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وإلى جانب صلاح، فإن البرازيلي فيرمينيو، سيغيب هو الآخر عن مواجهة الغد، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وصرح المدرب الألماني قائلا: ” سنلعب بدون إثنين من أفضل المهاجمين في العالم، وعلينا أن نفوز على برشلونة برباعية، أظن أن مهمتنا لن تكون سهلة”.

هذا الخبر نزل كالصاعقة على محبي وأنصار “الليفر”، الذين سيفتقون لثلاثة من أبرز عناصرهم الأساسية، وهم صلاح، فيرمينو، والغيني نابي كايتا، الذي أصيب في لقاء الذهاب.

طريق برشلونة للنهائي، يبدو أنها ستكون سالكة، بالنظر لمعطيات اللقاء، ثم لفوزه بثلاثية في مباراة الذهاب بـ”الكامب نو”.