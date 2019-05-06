رونالدو يمضي ليلة ساهرة في مراكش – فيديو

قام نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفونتس الإيطالي، بزيارة سريعة إلى مدينة مراكش، السبت الماضي.

وتداولت تقارير إعلامية أن “الدون”، حط الرحال في مراكش، أول أمس السبت، مستفيدا من عطلة قصيرة، نالها بعدما لعب مباراة ديربي تورينو في الدوي الإيطالي ضد فريق تورينو، وانتهت بهدف لمثله، وقع رونالدو على أحدهما.

وأمضى رونالدو، ليلة أول أمس، في مطعم فاخر في المدينة الحمراء، ورافقه في ذلك مقربون منه قدموا معه عبر طائرته الخاصة.

وفي سياق منفصل، يحضر رونالدو لافتتاح فندق مصنف تابع لمجموعته الفندقية “CR7″، في مدينة مراكش، في المستقبل القريب.