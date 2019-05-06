طلبة الطب يصعدون في وجه الحكومة ويرفضون الالتحاق بالجامعات اليوم

على الرغم من صدور بلاغ مشترك لوزارة الصحة ووزارة التعليم، مساء أمس الأحد، يطالب طلبة الطب بالعودة إلى فصول الدراسة اليوم الإثنين، لتجنيبهم سنة بيضاء بعد ستة أسابيع من الإضراب، لا زال إضراب الطلبة في كل الجامعات متواصلا.

وفي ذات السياق، قال أيوب أو بيجي، منسق طلبة الطب والصيدلة، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الاثنين، إن البلاغ الصادر عن الوزارتين، أمس الأحد، بخصوص هذا الموضوع تحدث عن تحقيق مطالب الطلبة، وشدد على أنها لم تتحقق.

وأوضح المتحدث ذاته أن طلبة الطب والصيدلية يضعون، منذ أسبوعين طلبات لعقد لقاءات مع وزارة التعليم والصحة، إلا أن طلباتهم لم تلاق أي تجاوب، مشددا على أن طلبة كليات الطب والصيدلية، في كل الجامعات، لم يستجيبوا، اليوم، للدعوة إلى استئناف الدراسة، متشبثين بخوض الأسبوع السابع من الإضراب عن الدراسة، وهو، الذي يخوضه الطلبة منذ 25 من شهر مارس الماضي.

وعقدت شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، أول أمس السبت، في الرباط، اجتماعا تم خلاله تأكيد ضرورة استئناف الدراسة بهاته الكليات، ابتداء من اليوم كأجل أقصى.

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وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صدر، مساء أمس، أنه “بعد نقاش مستفيض، ونظرا إلى ضيق الزمن المتبقي من السنة الجامعية الحالية، ومن أجل تدارك ما ضاع من زمن ثمين في هذا الموسم الجامعي، خلص الاجتماع إلى ضرورة استئناف الدراسة بهذه الكليات، ابتداء من يوم اليوم كأجل أقصى”.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، منسق الشبكة، شدد على عقد اجتماعات هياكل كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، اليوم، من أجل تحديد تواريخ إجراء الامتحانات، والامتحانات الاستدراكية، واستخدام مختلف الوسائل المتاحة لإخبار الطلبة بها، وكذا تعبئة كل الطاقات من أجل ضمان السير العادي للدراسة بهذه الكليات، وإتمام السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف. كما أكد المجتمعون ضرورة وضع برنامج زمني خاص باستئناف الدراسة، وإجراء الامتحانات، والامتحانات الاستدراكية بهذه الكليات يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل كلية.

وتعتبر الحكومة أن البلاغ المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، الصادر يوم 17 أبريل الماضي، يستجيب لجميع المطالب، المعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما يجدد الدعوة إلى الطلبة من أجل الرجوع إلى فصولهم، وإتمام سنتهم الدراسية الحالية خدمة لمسارهم الجامعي.