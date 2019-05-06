مشاهد أكشن مميزة صورت في المغرب في فيلم “كازابلانكا” المصري – فيديو

كشف الإعلان الرسمي عن الفيلم المصري كازابلانكا، أخيرا، مشاهد أكشن، ومطاردات، صورت في مدينة مراكش في المغرب.

وحل طاقم الفيلم في مدينتي الدارالبيضاء ومراكش على مدى أسبوع، أنجز فيها المشاهد اللازمة، قبل إتمام التصوير في مصر.

وظهر بطل الفيلم أمير كرارة في مطاردة في سوق جامع الفنا في مراكش، كما ظهر، وهو يقفز فوق سطوح البنيات المجاورة، فيما ظهرت غادة عادل فوق دراجة نارية.

Advertisements

ويشارك في العمل كل من الممثلين إياد نصار، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، والتركي “هاليت أرجنش”، المعروف في الوطن العربي بـ”السلطان سليمان” تحت إشراف المخرج “بيتر ميمي”.

ويرتقب أن يعرض فيلم “كازابلانكا” في عيد الفطر بقاعات السينما المصرية، لينافس أفلام نجوم آخرين على شباك التذاكر، كما هي العادة في مناسبة العيد في مصر.