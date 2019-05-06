مؤثر..مجدداً النوري بمدرجات أياكس أمستردام

عادت جماهير أياكس أمستردام الهولندي لتذكر لاعبها المغربي الأصل، عبد الحق النوري، الذي يعاني لأزيد من سنة من غيبوبة ألزمته المستشفى، بعد سقوطه مغشياً عليه في مباراة فريقه، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي السابق.

عشاق وأنصار أياكس أمستردام اختاروا مباراة نهائي كأس هولندا، لتكريم لاعبهم الشباب الذي ينتظر المجهول منذ واقعة الأزمة التي ألمت به، وتسببت في تلف في المخ، أدخل عبد الحق النوري في غيبوبة، حيث اهتز الملعب بإسمه.

وتوج فريق الأياكس بلقب كأس هولندا اليوم الأحد للمرة الـ19 فى تاريخه، بعد اكتساحه نظيره فريق فيليم برباعية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين، بحضور المغربيان نصير مزراوي وحكيم زياش.

وكانت القناة الهولندية، RTL Nieuws، قد قدمت تحقيقاً تؤكد خلاله أن الاتحاد الهولندي للعبة، توصل بمعلومات شفهية وكتابية ، تؤكد معاناة اللاعب المغربي، من مشاكل في القلب، عندما كان يلعب مع إحدى الفئات السنية للمنتخب الهولندي، وكان يبلغ من العمر حينها 16 سنة.

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وكشف التحقيق ذاته، أن الجهاز الطبي للاتحاد الملكي الهولندي للعبة، اعتبر أن حالة قلب النوري عادية، ولن تؤثر على صحته، وعن مساره الكروي، لكن الخطير في الأمر، حسب التحقيق ذاته، هو أن الاتحاد الهولندي للعبة لم يخبر عائلة النوري، بالحالة الصحية لإبنهم، ليتفاجوا بسقوطه في مباراة ناديه الودية، وإصابته بعدها بتلف في المخ، ألزمه الغيبوبة.