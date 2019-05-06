رونالدو يتحول إلى بطل كرتوني خارق

يستعد عشاق النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، لمشاهدته في سلسلة كارتونية بعنوان “Striker Force 7/القوة المضاربة 7”.

ويحكي المسلسل الكارتوني قصة قيادة “رونالدو” لفريق من الأبطال الخارقين، في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الدمار.

وأصبحت القصص المصورة لسلسلة “القوة الضاربة 7” متاحة، للبيع مع على موقع المشروع، في انتظار إصدار نسخة على شكل سلسلة رسوم متحركة.

وابتكر موضوع القصص كريستيانو رونالدو نفسه بمشاركة المؤلف الشهير للقصص الخيالية، “شاراد ديفاراجان.”

ويرتقب أن تصدر ثلاث روايات مصورة للبيع، تخص سلسلة “القوة الضاربة 7″، وذلك بعد إصدار المسلسل الكارتوني.