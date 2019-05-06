يوم واحد قبل رمضان.. أثمنة الخضر والفواكه والسمك ترتفع ب50% والمواطنون: اللهم هذا منكر فيديو

فيديو:يونس الميموني

على بعد يوم واحد من شهر رمضان، تواصل أسعار الخضر والفواكه الارتفاع في منحنى تصاعدي، إذ أكد مجموعة من الباعة المتجولين، في مدينة طنجة، تضاعف أثمان الطماطم والبصل وبعض أنواع السمك.

وقفز سعر الطماطم التي تعرف إقبالا كبيرا في شهر رمضان من 3 إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ووصل ثمن الثوم إلى 30 درهما للكيلو، بينما ارتفع ثمن البصل إلى 10دراهم للكيلوغرام، فيما استقر سعر الزيتون في مستويات تتراوح ما بين 15 و 16 دراهم للكيلوغرام.

وقال الفاعل الجمعوي، عبد المغيت مرون، إن الأثمنة تشهد ارتفاعا، في كل المناسبات، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب، منها ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يدفع بالوسطاء إلى انتهاز الفرص واحتكار السوق، في ظل غياب المراقبة.