بالذكرى الـ71 للنكبة: عدد سكان إسرائيل أكثر من 9 مليون نسمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، معطيات جاء فيها أن عدد سكان إسرائيل بلغ 9 مليون و21 ألف نسمة. ويأتي نشر هذه الإحصائيات عشية ما يسمى الذكرى الـ71 لاستقلال الدولة التي قامت على انقاض الشعب الفلسطيني. وتقدر دائرة الإحصاء أنه بالذكرى الـ100 للاستقلال سيكون عدد سكان إسرائيل 15 مليون و200 ألف نسمة.

ووفقا للمعطيات، تبين أن 6697000 من الإسرائيليين هم من اليهود ويشكلون ما نسبته 74.2%، إذ أن 75% من اليهود من مواليد البلاد، بينما العرب يبلغ تعدادهم 1890000 ونسبتهم 20.9% من السكان، لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف نسمة، والسوريين في هضبة الجولان السورية المحتلة الذين يقدر عددهم بأكثر من 20 ألفا. بينما 4.8% من جنسيات أخرى ويبلغ تعدادهم 434 ألفا. كما يتواجد في البلاد 166 ألف من العمال الأجانب الذين لم يشملهم الإحصاء.

ويتضح أيضا من المعطيات، إنه منذ ذكرى النكبة بالعام الماضي زاد عدد سكان إسرائيل بـ 177000 بزيادة قدرها 2%، وخلال تلك الفترة، ولد 188000 طفل، ووصل إلى البلاد 31000 مهاجر يهودي، كما توفي خلال هذه السنة 47000، ومنذ النكبة وإقامة الدولة وصل إلى إسرائيل 3 مليون و200 ألف مهاجر، تم استقدام 43% منهم بعد عام 1990. وهؤلاء هم مواطنون مهاجرون وأشخاص هاجروا بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل.

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وأظهرت معطيات دائرة الإحصاء، أن 45% من اليهود حول العالم يعيشون في إسرائيل التي يتواجد بها 48000 من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 90 أو أكثر، يذكر أنه في يوم الإعلان عن قيام الدولة، بلغ عدد سكان إسرائيل 806000، مما يعني أنه في 71 سنة زاد عدد السكان بأكثر من 10 أضعاف.

وبحسب دائرة الإحصاء، فإن متوسط العمر الذي كان بالعام 1950 في إسرائيل بلغ 66.3 للرجال و69.5 للنساء، بينما في العام 1971، ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 70.1 للرجال و73.4 للنساء، بينما بلغ متوسط العمر 80.7 للرجال و84.6 للنساء بالعام 2017.