13 مدرسة تضررت بالعدوان الإسرائيلي على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت 13 مدرسة للضرر الكبير نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا وتسجيل 170 إصابة.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، إن المدارس تعرضت لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب، وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران، ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس.

وذكرت أن المدارس المتضررة توزعت كالتالي: 3 مدارس في مديرية شمال غزة، ومدرسة واحدة في مديرية شرق غزة، ومدرسة واحدة بمديرية غرب غزة، ومدرستان بمديرية الوسطي، ومدرسة واحدة بمديرية شرق خان يونس، و5 مدارس بمديرية غرب خان يونس.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذا القصف الذي طال أبناء شعبنا في القطاع، واستهدف مختلف المجالات، ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسية، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.

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وتفقد وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة زياد ثابت، المدارس المتضررة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بها.

وطالب ثابت المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الممارسات الإجرامية، ووضع إسرائيل أمام طائلة المساءلة القانونية بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات الموقعة، والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على قدسية التعليم وعدم المساس به.