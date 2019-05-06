يوفنتوس يحدد ثمن التخلي عن نجمه ديبالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، على أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، اتخذ قراره بالموافقة على رحيل ديبالا، وأعطى الضوء الأخضر لإدارة البيانكونيري، لدراسة عروض ضمه.

ولا يمانع يوفنتوس في رحيل اللاعب صاحب القميص رقم 10، بشرط تلقي المقابل المادي الذي يليق به، والذي لن يقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليون يورو.

وأضاف التقرير أنه حتى الوقت الحالي، لم تصل ليوفنتوس أي عروض جادة لضم ديبالا، لكن هناك الأنباء التي أشارت إلى اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، بخلاف إنتر ميلان الذي يراقب الوضع من بعيد.

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ويسعى اليونايتد لضم نجم كبير في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم التفريط في فرصة التأهل لدوري الأبطال، حيث يسعى المدرب أولي جونار سولسكاير لتكوين فريق قوي في الموسم الجديد يعيد الشياطين الحمر لسابق عهدهم، خاصة في ظل أنباء اقتراب رحيل الفرنسي بول بوغبا.

أما بايرن فيسعى هو الآخر للمنافسة على دوري الأبطال في الموسم الجديد، وهو ما يتطلب قائمة قوية تضم نجومًا كبار لهم خبرات في البطولات الأوروبية.

ويعتبر ديبالا من أهم أهداف نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، بعد تأكد رحيل الثنائي خاميس رودريغيز وآريين روبن.