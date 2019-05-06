الاتحاد الأوروبي يحقق بممارسات "آبل" الاحتكارية ضد "سبوتيفاي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق رسمي في ممارسات عملاق التكنولوجيا الأميركي "آبل" الاحتكارية في سوق الموسيقى الرقمي، بعد أن قدمت منصة مشاركة الملفات الموسيقية السويدية "سبوتيفاي" تهمة ضد "آبل" بهذا الشأن.

وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد يعتزم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن ادعت "سبوتيفاي"، أن "آبل" تستخدم متجر التطبيقات الخاص بها، لتقويض المبادرات، وتحديد خيارات المستخدم لمصلحة تطبيق الأخيرة لمشاركة الموسيقى "آبل ميوزيك".

(أ ب)

وقام الاتحاد في أعقاب شكوى قدمتها "سبوتيفاي" في آذار/ مارس الماضي، باستطلاع العملاء والمنافسين وغيرهم قبل أن يقرر بدء تحقيق رسمي "في الأسابيع القليلة المقبلة"، وفقًا لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي"، دانيل إيك، "ضريبة آبل"، والتي تقوم بموجبها الشركة الأميركية بجني نسبة 30 بالمئة من كل اشتراك في الأولى، يتم تسجيله عن طريق "متجر آبل".

وقال إيك إن دفع شركته لهذه الضريبة سيُجبرها على زيادة سعر الاشتراك بالمنصة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع "آبل ميوزيك"، وبالتالي سيبتعد المستخدمون عن الاشتراك بـ"سبوتيفاي".

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وأضاف أن عدم قبول شركته بدفع هذه الضريبة يؤدي إلى "سلسلة من القيود التقنية" التي ستحد من وصول المستخدمين إلى "سبوتيفاي".

فيما استهجن متحدث باسم "آبل" ادعاء رئيس "سبوتيفاي"، معتبرا أن الأخيرة وصلت إلى حجم انتشارها الحالي، بسبب النظام الخاص بـ"متجر آبل"، حيث أن عبر استخدام "سبوتيفاي" للمتجر، تمكنت من الوصول إلى مستخدمين خدمات "آبل"، مؤكدا: "نحن نوفر النظام الأساسي الذي يقوم المستخدمون عبره بتنزيل تطبيقهم وتحديثه. إننا نشارك أدوات تطوير البرامج المهمة لدعم بناء تطبيقات سبوتيفاي. وقمنا ببناء نظام دفع آمن سمح للمستخدمين بالثقة في المعاملات الداخلية للتطبيق".

وأضاف المتحدث باسم "آبل"، أن "سبوتيفاي" تريد "الحفاظ على جميع هذه الفوائد مع الاحتفاظ بنسبة 100 بالمئة من العائدات".

ومن المرجح أن يستغرق التحقيق سنوات. وإذا ما تبين أن "آبل" تصرفت بشكل غير قانوني، فبإمكان الاتحاد الأوروبي إلزامها بدفع غرامة تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي غرّم "جوجل" بدفع 8.2 مليار دولار الشهر الماضي، بسبب إثبات ممارساتها الاحتكارية.