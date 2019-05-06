انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" دمرت 130 وحدة سكنية خلال العدوان الأخير على غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 02:40 مساءً - قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة من العُدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بلغ نحو 830 وحدة.

وأوضح سرحان، في بيان، أن المقاتلات الحربية دمّرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، في حين تعرَّضت 700 وحدة سكنية أخرى لضرر جزئي.

وبيّن أن "طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ باشرت أعمالها منذ بدء العُدوان، بفتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار".

واستنكر سرحان، العُدوان على المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي بـ"ضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والتي حَمَتْها القوانين والتشريعات الدولية".

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كما ناشد الجهات المانحة "ضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم".

وفجر الاثنين، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة لحماس) توصُّل الفصائل الفلسطينية في غزة، و"إسرائيل" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة، منذ صباح السبت وحتى فجر الاثنين، تصعيداً عسكرياً، حيث شنَّ جيش الاحتلال غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي "إسرائيل".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينياً (بينهم 4 سيدات، وجنينان، ورضيعتان، وطفل)، وإصابة 154 مواطناً، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، بسبب الصواريخ الفلسطينية التي أُطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.