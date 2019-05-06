شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يهنئ أبناء المحافظة بشهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خالص التهاني والتبريكات لأبناء المحافظة في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

مؤكداً - في خطاب وجهه لمواطني المحافظة - أن الشهر الفضيل يأتي هذا العام ومحافظتنا بفضل الله تنعم بحالة من الأمن والاستقرار التمويني .

ودعا المحافظ رجال البر والإحسان من فاعلي الخير إلى الالتفات نحو الأسر الفقيرة ومراعاة المواطنين في الأسعار الأساسية .

وفيما يلي نص الخطاب :

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحبة أجمعين .

أبناء محافظة حضرموت جميعاً ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسرني أن أطل عليكم وفي هذه المناسبة الدينية العظيمة مناسبة حلول شهر رمضان المبارك لأتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة سائلين المولى تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.

يأتي هذا الشهر الفضيل ومحافظتنا تعيش حالة الأمن والاستقرار وتوفر كافة احتياجات المواطنين من موارد وسلع غذائية واستهلاكية ومشتقات نفطية واستقرار نسبي في خدمة الكهرباء.

وإننا ونحن نتقدم إليكم بالتهنئة فإننا ندعو بأن لا يتحول هذا الشهر شهر العبادة والصيام إلى حالة ركود وإهمال في تنفيذ واجباتنا الوظيفية التي هي جزء أساسي من مسئوليتنا ، وهو ما يتطلب منا إلى بذل المزيد من الانضباط الوظيفي والالتزام بساعات الدوام المحددة من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .

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كما اجدها مناسبة لدعوة رجال البر والإحسان من فاعلي الخير إلى الالتفات نحو الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى المساعدة في هذا الشهر الفضيل وثقتنا بهم كبيرة بأن يكونوا على قدر كبير من المسئولية تجاه إخوانهم المحتاجين ومراعاتهم في أسعار المواد الأساسية .

وبهذه المناسبة نتوجه إلى الجميع وخاصة في إقامة الأمسيات الرمضانية كل في مرفقة ومؤسسته وإدارته وندعو إلى أن تتحول هذه الأمسيات إلى حالة من الحراك والتقييم لأنشطة مرافقنا ومؤسساتنا خلال عام أنقضى لنضع أيدينا على مكامن السلب لنعالجها وعلى مكامن الإيجاب لنطورها.

وإننا إذ نؤكد للجميع بأننا في قيادة السلطة المحلية سنظل أوفياء مع مواطنينا وسنعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيق ما يجب تحقيقه لإسعادهم لانهم همنا ومسئوليتنا الأولى وأساس كل نشاطنا .

المواطنون الكرام ..

ان ما حققناه خلال الفترة المنصرمة وفي مختلف المجالات الأمنية والخدمية ليس بالقليل ومع ذلك فإننا نشعر بأن مسئولياتنا تجاه مواطنينا في حضرموت تكبر وتزداد يوماً عن يوم وبأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من هذه الإنجازات التي تخدم أولاً وأخيراً مواطنينا .. وأن نتحول جميعاً إلى عين ساهرة على مكاسب وأمن واستقرار حضرموت وإلى سواعد قوية للدفاع عنها .

وبهذه المناسبة فإنني أدعو كافة الأجهزة العسكرية والأمنية إلى مزيد من اليقظة والقيام بكامل واجباتها في هذا الشهر الكريم لكي ينعم المواطنون بحالة الأمن التي يعيشونها في هذه المحافظة .

أهنئكم مرة أخرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .. وندعو بالرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار.

وكل عام وأنتم بخير ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اللواء الركن / فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية" .