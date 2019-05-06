شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يهنئ الرئيس المصري بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،برقية تهنئة لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الايجابي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعب ومساندتها لليمن في مختلف المراحل وهو ما يعكس عمق وقوة أواصر الأخوة التاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وأعرب رئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

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