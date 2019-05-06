شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إماراتي: جهودنا تتصدر المنطقة في مكافحة الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل

اعتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدولي، يعكس جهود دولة الإمارات التي تصدرت المنطقة في مكافحة هذه الجريمة، لافتاً إلى أن برنامج التوعية قد شمل 240 ألف مواطن ومقيم.

وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الإثنين، تعليقاً على تقرير اللجنة: "أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقرير الدولة السنوي، جهودنا تتصدر المنطقة في مكافحة هذه الجريمة وبرنامج التوعية شمل 240 ألف مواطن ومقيم، كما شمل برنامج التدريب 6200 غالبيتهم من القطاع القضائي والشرطي والعاملين في القضايا العمالية".

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن إلتزام دولة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر مستمر.