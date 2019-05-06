شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري والان مع التفاصيل

أفرجت دولة الإمارات، اليوم، عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل "قطري الجنسية" ووكيل عريف سعيد ناصر المري "قطري الجنسية"، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي " فلسطيني الجنسية"، وجندي فايز تلكوم " هندي الجنسية".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.