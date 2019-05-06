شكرا لقرائتكم خبر عن السفير مارم: نعمل على وضع خطة لتطوير نادي الشباب في القاهرة والان مع التفاصيل

قال سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم، أن السفارة تعمل على وضع خطة لتطوير نادى الشباب اليمنى بالقاهرة، وتهيئته لاستضافة مختلف الفعاليات والمناسبات، مشيرا إلى أهمية النادى فى تبنى مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأبناء الجالية اليمنية بمصر. كما اطلع السفير اليمنى، خلال زيارة تفقدية له إلى مقر نادى الشباب اليمنى بالقاهرة، على أنشطة النادى التابع للجالية اليمنية بمصر، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس النادي فيصل الصبيحى عن أوضاع النادى ومسيرته، والإنجازات التى حققها فى مختلف مشاركات منتسبى النادى فى عدة ألعاب رياضية. وتعرف مارم على قدرات وإمكانيات النادى فى استضافة الأحداث والمناسبات الشبابية والرياضية، وكذلك استضافة مختلف مناسبات السفارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير مارم: نعمل على وضع خطة لتطوير نادي الشباب في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.