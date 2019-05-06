العراق يستنكر 'عدوان الكيان الصهيوني' على غزة ويدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "العراق يستنكر عدوان الكيان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي استشهد على إثره عدد كبير، وتدمير طال مختلف البنى التحتية"، مبينا انه "يستنكر ايضا التصعيد الذي يطال أهلنا في فلسطين".ودعا الصحاف الأمم المتحدة الى "التدخل الفوري لوقفه"، مطالبا "الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسات طارئة؛ لبحث تداعيات هذا العدوان، والخروج بمواقف عملية لإيقاف استمرار مسلسل العدوان، والقتل بحق أهلنا في القطاع، وضرورة استصدار قرارات تجريم هذا العدوان، وحماية أرواح، وممتلكات الشعب الفلسطيني".

واكد الصحاف "موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال، وإيقاف الاعتداءات المتكررة"، مشيرا الى ان "العراق يقف مع محنة الاهالي في القطاع ، والاستعداد لتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم".

يذكر ان قطاع غزة يتعرض منذ يومين الى قصف مستمر من قبل الطائرات الاسرائيلية ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بينهم نساء واطفال.

