حزب ألماني يقترح تشكيل جيش أوروبي مكتمل التسليح بحلول 2030

قدم الحزب الاجتماعي المسيحي الألماني (يمين وسط)، اليوم الإثنين، مقترحا بتشكيل جيش أوروبي عالي التسليح في غضون 10 أعوام.

يأتي ذلك قبل أسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة ٢٣ مايو/أيار الجاري، ويخوضها الحزب بقائمة يأتي على رأسها مينفرد فيبر، المرشح الأبرز لتولي قيادة المفوضية الأوروبية عقب الاقتراع.

وفي مذكرة من ٤ ورقات نقلتها صحيفة فرانكفورتر الألمانية الخاصة، قال الحزب الاجتماعي المسيحي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا: "لابد من بناء جيش أوروبي موحد لتقوية الدفاع الأوروبي المشترك".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى الجيش الألماني، نقترح تشكيل جيش أوروبي كامل التسليح بحلول ٢٠٣٠".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يبذل المزيد من الجهود لتقوية إمكانياته الدفاعية"، مضيفا: "لذلك فإن الحزب الاجتماعي المسيحي ملتزم بتشكيل تحالف دفاعي حقيقي في القارة".

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ووفق المقترح، فإن أساس ذلك الجيش الأوروبي سيكون مبادرة التعاون المنظم الدائم لدول الاتحاد الأوروبي "بيسكو"، التي جرى إطلاقها في ٢٠١٧، لتعزيز التعاون العسكري بين دول الاتحاد وجعل الاتحاد مرن عسكريا ومستقل عن الولايات المتحدة في القضايا الدفاعية.

وسيكون مقترح الجيش الأوروبي المشترك في صدارة برنامج الحزب الاجتماعي المسيحي للانتخابات الأوروبية.

وأعد المذكرة التي تضمنت الاقتراح، فلوران هان، نائب السكرتير العام للحزب الاجتماعي المسيحي، بالاشتراك مع ماركوس زوردر رئيس الحزب، وفق الصحيفة.

وناقشت الهيئة التنفيذية للحزب الاجتماعي المسيحي، المقترح، خلال اجتماعها في وقت سابق اليوم في ميونيخ، جنوبي ألمانيا.

وحضر الاجتماع الجنرال أندريه فوستنر، رئيس رابطة القوات المسلحة الألمانية، وهي نقابة تمثل جنود وضباط الجيش الألماني.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء جيش أوروبي موحد؛ ما أثار ردود فعل منزعجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى تعزيز دور الناتو بدلا من ذلك.