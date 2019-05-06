55 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج بالنيجر

لقي 55 شخصا في النيجر حتفهم، ليل الأحد الإثنين، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقودا على بُعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي.



وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في النيجر أن حصيلة الانفجار 55 قتيلا و36 جريحا، حيث تفحّم جميع الضحايا.

ووفق شهود فإن الشاحنة انقلبت على إحدى السكك الحديدية لدى خروجها من المدينة، وكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار.

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كان رﺋﻴﺲ النيجر، إيسوفو محمدو، قد برر تراجع التنمية في بلاده إلى ارتفاع معدل المشاكل الأمنية والتهديدات الإرهابية التي عاشتها البلاد طوال 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ.

ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ من جماعات بوكو حرام في ﻭﻻﻳﺎﺕ "ﺩﻳﻔﺎ، ﻭﺗﺎﻫﻮﺍ، ﻭﺗﻴﻼﺑﻴﺮﻱ" وفي منطقة حوض بحيرة تشاد ونهر النيجر.

ﻭﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أصدرها ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ بداية الشهر الحالي ﻓﺈﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ (تأسست 2002) ﻗﺘﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ/آذار 88 ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺩﻓﻌﺖ 18 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ.

ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ الإرهابية التي قادت إلى نزوح مئات السكان من قراهم.