الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية وعلى متنه 4 عسكريين

أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، بعد أن دخل المياه الإقليمية الإماراتية، في 30 أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للدولة وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.



والعسكريون هم: ملازم أول محمد حسم الهيل "قطري الجنسية"، ووكيل عريف سعيد ناصر المري "قطري الجنسية"، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي "فلسطيني الجنسية"، وجندي فايز تلكوم "هندي الجنسية".