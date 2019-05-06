الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية وعلى متنه 4 عسكريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات
أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، بعد أن دخل المياه الإقليمية الإماراتية، في 30 أبريل/نيسان الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للدولة وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.
والعسكريون هم: ملازم أول محمد حسم الهيل "قطري الجنسية"، ووكيل عريف سعيد ناصر المري "قطري الجنسية"، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي "فلسطيني الجنسية"، وجندي فايز تلكوم "هندي الجنسية".
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