إعمار سوريا يغري بوتين.. واعتبارات سياسية ترجح كفته

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تسعى روسيا للاستفادة الاقتصادية من عمليات إعادة إعمار سوريا، بصفتها الشريك الرئيسي لبشار الأسد في السيطرة على الأوضاع داخل بلاده على مدى السنوات الماضية

لا شك أنه كان لدى روسيا العديد من الدوافع عندما تدخلت في سوريا منذ ثلاثة أعوام، حيث كان الكرملين قلقًا من فقدان السيطرة على القاعدة البحرية في طرطوس، وهي أهم أصولها الإستراتيجية في الشرق الأوسط، وذلك إذا تم إسقاط النظام. وسعت روسيا بشكل واضح لتثبت حليفها الموثوق بشار الأسد، وهو الأمر الذي اتضحت علاماته بعد فقدان المعارضة والتنظيمات المتطرفة مساحات شاسعة كانت تحت سيطرتهم بشكل رئيسي خلال السنوات التق سبقت التدخل العسكري الروسي في سوريا خلال عام 2015.

وبعد أربع سنوات تقريبًا، حققت روسيا معظم أهدافها القصيرة ومتوسطة الأجل في سوريا، كما أن عددا متزايدا من الإشارات تؤكد أن موسكو تحول تركيزها الآن إلى هدف آخر، وهو أن تستطيع الحصول على فائدة اقتصادية من عملية إعادة الإعمار، حسبما جاء في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. إسرائيل في مأزق.. الاعتراف بالخطأ تعويض

وبعد أربع سنوات تقريبًا، حققت روسيا معظم أهدافها القصيرة ومتوسطة الأجل في سوريا، كما أن عددا متزايدا من الإشارات تؤكد أن موسكو تحول تركيزها الآن إلى هدف آخر، وهو أن تستطيع الحصول على فائدة اقتصادية من عملية إعادة الإعمار، حسبما جاء في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. إسرائيل في مأزق.. الاعتراف بالخطأ تعويض روسيا الوحيد عن إسقاط الطائرة ووفقًا لتصريحات عدد من السياسيين للمجلة الأمريكية، أصبح المال الآن هو العامل الرئيسي الذي يحفز جهود السياسة الروسية في سوريا، مؤكدين أن موسكو ترغب في أن تستوعب جزءا كبيرا من المبلغ المقدر بنحو 350 مليار دولار المفترض رصده لإعادة إعمار سوريا، مما سيتيح لها تنويع اقتصادها القائم على الموارد من خلال تأمين العقود في مجموعة واسعة من القطاعات مثل بناء محطات توليد الطاقة والبنية التحتية الأخرى.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي لفورين بوليسي: "روسيا تريد الحصول على جزء من أموال إعادة بناء سوريا حتى تتمكن الشركات الروسية من الحصول على العقود"، مؤكدًا أن هذا الجهد لم ينجح لأنه -حتى مع انتهاء الحرب-ستبقى جهود إعادة الإعمار الدولية بعيدة المنال إلى حد كبير، وذلك بسبب اعتبارات سياسية مختلفة. Advertisements ويأتي على رأس الاعتبارات السياسية في مسألة إعادة إعمار سوريا، هو رغبة الأخيرة في اقتصار التعاون على ثلاث بلدان فقط، هي الصين وروسيا وإيران، فيما تضع البلدان الغربية التنسيق السياسي وإشراك المعارضة بالحكم شرطًا لضخ أموالها في عملية إعادة الإعمار.

ومن الواضح أن روسيا ستكون في وضع قوي للفوز بعقود إعادة الإعمار من سوريا، بالنظر إلى نفوذها السياسي داخل نظام الأسد، خاصة أن المشكلة هي أن سوريا تفتقر إلى المال ومصادر أخرى، الأمر الذي يمنح روسيا والصين الأفضلية للعمل بمشاريع إعادة الإعمار. كيف أثر التدخل الروسي في سوريا على علاقاتها بإسرائيل؟ وفي سياق متصل، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام اللاجئين السوريين كورقة مساومة، حيث عرض تسهيل عودتهم إلى بلادهم في مقابل الحصول على مساعدة مالية غربية لسوريا.

وخلال قمة هلسنكي يونيو الماضي، طلب بوتين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دفع تكاليف إعادة الإعمار إذا كانوا يريدون أن يعود اللاجئون الذين تدفقوا بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا إلى ديارهم.

وأكد بوتين في جلسته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن 1.7 مليون لاجئ على الأقل يمكنهم العودة إلى سوريا في المستقبل القريب، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها ستشكل لجانًا مشتركة مع الدول المضيفة للاجئين مثل لبنان لتسهيل عودتهم. وبعد مرور عشرة أشهر، أبلغت اللجان المشتركة عن إحراز تقدم ضئيل، ولم يكن هناك سوى أعداد قليلة للاجئين العائدين لسوريا. أمريكا تعلن تحرير سوريا من «داعش».. وروسيا: لا نقتنع ورأت المجلة بشكل إجمالي، أن خطة موسكو لكسب أموال إعادة الإعمار من خلال إعادة اللاجئين إلى الوطن قد تفشل على الأرجح، حيث تشير محادثات السياسة الخارجية مع العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي والسياسيين في البلدان التي تؤوي اللاجئين والمحللين الروس إلى أن بعض الأسباب السياسية هي التي تقف عائقًا أمام ذلك.

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