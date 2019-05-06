صحيفة: 6 مايو نقطة مضيئة في تاريخ الإمارات

قالت صحيفة إماراتية، إن السادس من مايو، تاريخ جعل منه المؤسسون الأوائل، نقطة مضيئة في تاريخ الإمارات عندما اتخذ المجلس الأعلى للاتحاد في العام 1976 برئاسة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قراره بتوحيد القوات المسلحة، ليشكل حصنا منيعا يحمي منجزات الدولة ومكتسباتها.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إلى أن هذه المناسبة، فرصة لاستذكار التضحيات التي بذلها القادة المؤسسون في سبيل نهضة ورفعة الوطن الذي أضحى نموذجا تنمويا في المنطقة، ومنارة لنشر ثقافة المحبة والتسامح في العالم، متلمسا احتياجات الشعوب وملبيا واجبه الإنساني في إغاثة الملهوف والمنكوب، كما نستذكر الشهداء الذين قدموا أرواحهم للذود عن الوطن.

وأضافت أن مساهمات قواتنا المسلحة في تلبية نداء الواجب، تأتي امتدادا لنهج الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فكان لجنودنا البواسل حضور في ساحات الشرف ابتداء من مشاركتها في قوات حفظ السلام، مرورا بدرع الجزيرة والتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وصولا إلى عاصفة الحزم التي انطلقت للدفاع عن الشرعية في اليمن.

وأوضحت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن رسالة قواتنا المسلحة تنطلق من قاعدة أساسها حفظ الأمن والاستقرار، لأنهما يشكلان الدافع الرئيس نحو تحقيق أوجه التنمية في المنطقة، وقد أثبتت قواتنا تلك الرسالة عبر ربطها العمل العسكري بالبناء والجهد الإنساني والإغاثي، في تجربة عالمية فريدة جعلت منهم " بواسل الإنسانية