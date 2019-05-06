951 ألف وجبة للصائمين من "مؤسسة خليفة الإنسانية" في رمضان

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع "إفطار الصائم2019"، وذلك بعد أن أنهت جميع الترتيبات اللازمة لتوفير 31700 وجبة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفقا للعين الإخبارية.

وخصصت المؤسسة 102 نقطة لتوزيع الوجبات على الصائمين في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إننا نحرص على متابعة التفاصيل اليومية الدقيقة منذ اليوم الأول لمشروع إفطار الصائم.

وأشار إلى أنه تم تكليف 137 منسقة ومشرفاً، في مختلف مناطق دولة الإمارات، لمتابعة جودة الوجبات الرمضانية التي تعدها أسر مواطنة، ومدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأضاف المصدر المسؤول أن المؤسسة تشترط أن تتولى الأسرة مسؤولية إعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية، بالإضافة إلى شروط أخرى مثل نظافة المكان والتأكد من جودة الأكل وتخزين الأدوات بصورة صحيحة.

وتهدف المؤسسة من خلال اعتمادها على الأسر المواطنة لتوفير الوجبات، إلى تطوير قدرات هذه الأسر، وتوسيع مجال أعمالها لتحويلها لمشاريع دائمة.

ومن أجل وصول الوجبات بشكل صحي وآمن للصائمين ، سعت المؤسسة إلى اعتماد خريطة جغرافية مناسبة لتوزيع الوجبات بالقرب من المدن الصناعية وتواجد العمال والأسوق العامة والمساجد.

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ففي أبوظبي وضواحيها تم التعاقد مع 56 أسرة لإعداد وتجهيز 5600 وجبة رمضانية يومياً وتوصيلها إلى 20 نقطة.

بينما جرى التعاقد مع 50 أسرة في مدينة العين لإعداد وتجهيز 5000 وجبة لتوزيعها على 12 مركز توزيع.

أما في منطقة الظفرة، فتعاونت مؤسسة خليفة مع 32 أسرة لإعداد وتجهيز 3200 وجبة رمضانية يومياً، لتوزيعها على 11 نقطة.

وفي دبي تعاقدت المؤسسة مع 34 أسرة لتجهيز 3400 وجبة رمضانية في 9 مراكز ، في حين ستقوم 26 عائلة في الشارقة بإعداد 2600 وجبة لـ8 مراكز.

بينما مدينتا خورفكان وكلبا، فتم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لتجهيز 1000 وجبة رمضانية يومياً في 4 مواقع، و34 أسرة في رأس الخيمة لإعداد 3400 وجبة لتوزيعها على 15 نقطة توزيع.

وفي عجمان تم التعاقد مع 36 أسرة مواطنة لإعداد 3600 وجبة يومياً لتوزع على 11 نقطة.

وفي الفجيرة ستقوم 30 أسرة بإعداد 3000 وجبة يومياً ستوزع على 11 مركزا. بينما ستعد 9 أسر في أم القيوين 900 وجبة في ثلاثة مواقع.