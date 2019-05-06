شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لورنتينو كورتيزو في الانتخابات الرئاسية في «بنما» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بنما)
فاز المرشح الاشتراكي الديموقراطي لورنتينو «نيتو» كورتيزو،اليوم (الإثنين)، بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في بنما على مرشح اليمين روميلو رو الذي تجاوزه بـ 2% فقط من الأصوات.
وعقب ساعات من الترقب، أعلنت المحكمة الانتخابية لبنما انتخاب الاشتراكي-الديموقراطي لولاية واحدة تستمر خمس سنوات. وبعد فرز البطاقات في 92،51% من المكاتب، اعتبرت المحكمة الانتخابية أن هذا الاتجاه «يتواصل» على رغم الفارق الذي يقل عن 40،000 صوت بين المرشحين المتصدرين. فقد حصل الاشتراكي-الديموقراطي على 33,08% من الأصوات، في مقابل 31,06% لمنافسه اليميني.
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