شكرا لقرائتكم البنتاغون: جاهزون لصدّ هجمات إيران ووكلائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية جاهزة للرد على أي هجوم محتمل من قبل إيران أو وكلائها في المنطقة.

وذكر المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" الاثنين، أن قرار البيت الأبيض إرسال حاملة طائرات ومعدات عسكرية أخرى هي رسالة إلى إيران عقب "مؤشرات واضحة" على أن إيران أو وكلائها في المنطقة يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات الحساسة، إن البنتاغون وافق على عمليات الانتشار وإنه يعتقد أن القوات الأميركية في البحر وعلى الأرض هي الأهداف المحتملة.

ورفض المسؤول تحديد ما هي الأهداف المحتملة لكنه أكد على جاهزية القوات الأميركية لصد أي هجوم.

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تأتي هذه التصريحات من قبل مسؤول في البنتاغون، عقب تحذيرات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، في بيان صدر مساء الأحد قال فيه "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو من قبل الحرس الثوري أو القوات الإيرانية النظامية".

وأكد بولتون بأن الولايات المتحدة تنشر مجموعة "يو إس إس أبراهام لنكولن" في منطقة القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، رداً على "عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة".

ولم يقدم بولتن تفاصيل أكثر، لكنه قال إن الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة مفادها أن "القوة الصارمة" ستواجه أي هجوم على المصالح الأميركية أو مصالح حلفائها.

يذكر أن مجموعة "أبراهام لنكولن" ومجموعتها الهجومية من السفن والطائرات المقاتلة في البحر الأبيض المتوسط مؤخراً. لكن إشارة بولتون إلى منطقة القيادة المركزية تدل على أن لينكولن تتجه شرقاً إلى البحر الأحمر وربما إلى بحر العرب أو الخليج العربي، بحسب "أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة أن إشارة بولتون إلى نشر قوة هجومية توحي بأن البنتاغون نشر طائرات قاذفة برية في مكان ما في المنطقة، وربما في شبه الجزيرة العربية.