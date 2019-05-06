بروناي تقول إنها لن تنفذ الإعدام بحق المثليين بعد تعرضها لانتقادات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قرر السلطان حسن البلقية سلطان بروناي تمديد تعليق عقوبة الإعدام، في تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية وذلك في مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها، بقيادة مشاهير منهم جورج كلوني وإلتون جون.

وأثار البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا غضبا، عندما قرر في الثالث من ابريل نيسان معاقبة المثلية الجنسية والزنى والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت، وفقا للشريعة الإسلامية.

ودافعت بروناي مرارا عن حقها في تنفيذ تلك القوانين، التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين. لكن، وفي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغني بالنفط، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية.

وتعاقب بروناي بالإعدام في بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات، لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957. وقال السلطان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: "كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالا أوسع للصفح".

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وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني دعا لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق حد الزنى على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج.

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