شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران: الشركة حملت اسم الوطن على جناحيها.. ونستكمل مسيرة النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والعيد السابع والثمانين للشركة الوطنية، قائلا لهم:" بجهودكم المتميزة وحبكم لمصر للطيران، حافظت الشركة طوال هذه السنوات على مكانتها كشركة طيران عالمية ورائدة".

وأضاف الطيار أحمد عادل، في رسالته للعاملين، اليوم الاثنين، قائلا:"إن الشركة الوطنية تمتلك من عراقة التاريخ وتميز الحاضر ما يجعلنا نفخر جميعا بانتمائنا لها"، وأضاف: "منذ 7 مايو 1932 حملت مصر للطيران اسم الوطن على جناحيها، ونحن الآن نستكمل مسيرة النجاح والتطوير".

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وأكد رئيس مصر للطيران، على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة لتحديث وتطوير الأسطول، وزيادة وجهات شبكة خطوطنا الجوية، مع الحرص على تقديم الخدمات المميزة لعملاء الشركة.