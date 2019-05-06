5 أهداف بخطة الحكومة للتنمية العمرانية والتحسين البيئى.. أعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 والتى تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أبرز المستهدفات فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي.

وتولى الخطة - اهتمامًا بالبعد العمرانى والبيئى، حيث تستهدف مواصلة نشر العمران والتخفيف من التركز السكانى فى الدلتا والشريط الضيق لوادى النيل، وتقليل الفجوات التنمية بين مختلف المحافظات، مع مداومة العمل على صون الموارد الطبيعية والموروث الحضارى والحفاظ على النظم الإيكولوجية لمنع التدهور البيئى.

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وتتمثل مستهدفات الحكومة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى الأتى: