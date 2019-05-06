شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف بخطة الحكومة للتنمية العمرانية والتحسين البيئى.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 والتى تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أبرز المستهدفات فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي.
وتولى الخطة - اهتمامًا بالبعد العمرانى والبيئى، حيث تستهدف مواصلة نشر العمران والتخفيف من التركز السكانى فى الدلتا والشريط الضيق لوادى النيل، وتقليل الفجوات التنمية بين مختلف المحافظات، مع مداومة العمل على صون الموارد الطبيعية والموروث الحضارى والحفاظ على النظم الإيكولوجية لمنع التدهور البيئى.
1- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% عام 2019/2020.
2- تخصيص ما لا يقل عن ثُلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
3- التوسع فى إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
4- مواصلة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
5- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أهداف بخطة الحكومة للتنمية العمرانية والتحسين البيئى.. أعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.