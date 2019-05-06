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شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يطالب عائلة تميم بالانتفاض ضد الأمير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والمعارض القطرى، العائلة الحاكمة القطرية بالانتفاضة ضد النظام القطرى ومستشار تميم بن حمد عزمى بشارة.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن على العائلة الحاكمة في قطر أن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تنظيم الحمدين الطائش وزعزعة حكم آل ثاني بيد أستاذ الكنيسة والأفكار الشيطانية.
وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن على العائلة الحاكمة في قطر أن تواجه المرتزقة ممن لهم مصالح تخريبية ومن يتصيدون بالماء العكر، الحكام يضعون بطانة خير وحمد وتميم بطانتهم عزمي بشارة على حد تعبيره.
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