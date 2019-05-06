بورصة بيروت أعلنت وقفا إضطراريا للتداول في البورصة

أصدرت ​بورصة بيروت​ قرارا حمل الرقم 481/2019، معلنة فيه وقفا إضطراريا للتداول في بورصة بيروت. وجاء في نص التعميم: "أنه نظرا لل​إضراب​ المفتوح المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان، وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات وكون عمليات التسوية والمقاصة غير ممكنة من قبل شركة ميدكلير بفعل هذا الإضراب وفقا لتأكيدها وحماية لحقةق المستثمرين في البورصة، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار اليها وحتى إشعار آخر من قبلها، ويعمل بهذا التعميم فور نشره".

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