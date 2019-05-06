قوى الأمن الداخلي تمنع النائب أسامة سعد من الاقتراب من مخفر صيدا

شارك النائب ​اسامة سعد​ في ​اعتصام​ العاملين ب​مستشفى صيدا الحكومي​ أمام مخفر صيدا احتجاجاً على طلب 14 شاب وفتاة منهم للتحقيق في المخفر بسبب الإضراب الذي أعلنوه منذ بضعة أيام.

وحاول النائب سعد التقدم مع المطلوبين إلى المخفر، إلا أن حاجز ​قوى الأمن الداخلي​ الذي أقيم قرب المخفر منع النائب سعد من التقدم.

من جهة ثانية أعرب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال اتصال هاتفي مع النائب سعد عن رفضه واستنكاره لهذا التصرف الذي أقدمت عليه قوى الأمن الداخلي تجاه نائب في ​المجلس النيابي​.