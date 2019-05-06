سلطات الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها في 30 نيسان الماضي

ذكرت وكالة الأنباء ​الإمارات​ية الرسمية "وام" أن السلطات الإماراتية أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياه الدولة الإقليمية في 30 نيسان الماضي وعلى متنه أربعة عسكريين. ولفتت الوكالة إلى أن العسكريين الأربعة الذين كانوا على متن القارب القطري هم قطريان وفلسطيني وهندي.

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