الحوثي يناقش مع غريفيث تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يزور صنعاء، حيث ناقشا تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى.
وأوضح المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، في بيان، أن اللقاء ناقش "آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ".
ولفت إلى أنه جرى "مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالوضع الإنساني وتفاقم المعاناة لدى الشعب اليمني جراء الكثير من الإجراءات التعسفية التي تمارسها السعودية والامارات وما يقدم لهما من غطاء دولي تمنحه أميركا وبريطانيا".
وبشأن ملف الأسرى، ذكر عبدالسلام، أن الحوثي "أعاد التذكير بأهمية إنجاز خطوات فيه خاصة مع حلول الشهر الكريم كونه قد بات هذا الجانب منسيا لدى تحالف العدوان ومرتزقته"، موضحاً أن الحوثي "أكد أهمية تسهيل عودة جثمان وزير الداخلية إلى صنعاء كموضوع إنساني خالص، مستهجنا المنع السعودي لعودته".
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