خارجية الصين: لن نشارك بأي مفاوضات حول اتفاقية نووية ثلاثية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غين شوان أن "الصين ضد أن يتحدث أي شخص باسمها، ولن نشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد أعلن، في وقت سابق، أنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع ​روسيا​ والصين، مشيراً إلى أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن المهمة الأولية تتمثل بتمديد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية وحل المشاكل المتعلقة بهذه المعاهدة.