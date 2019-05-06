خارجية الصين: لن نشارك بأي مفاوضات حول اتفاقية نووية ثلاثية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غين شوان أن "الصين ضد أن يتحدث أي شخص باسمها، ولن نشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع روسيا والصين، مشيراً إلى أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن المهمة الأولية تتمثل بتمديد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية وحل المشاكل المتعلقة بهذه المعاهدة.
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